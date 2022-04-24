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Güzelyurt'ta Çocuk Konseri Gerçekleştirildi

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Güzelyurt'ta Çocuk Konseri Gerçekleştirildi
Güzelyurt'ta Çocuk Konseri Gerçekleştirildi

Güzelyurt Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize ettiği 1. Çocuk Konseri etkinliği dün akşam gerçekleşti.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Eşi Tijen Özçınar, Güzelyurt Polis Müdür Zafer Zaifer, UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Güzelyurt Belediyesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğiyle gerçekleşen konser büyük beğeni topladı. SOS müzik grubu orkestrasının eşliğinde sahne performanslarını sergileyen çocuklar görülmeye değerdi.

Sunuculuğunu Eda Kandulu ve Muhittin Yangın’ın gerçekleştirdiği konserde, birbirinden yetenekli  çocuklar sahne performanslarıyla geceye renk kattılar.  

Barış Manço ve Cem Karaca’nın efsane şarkıların seslendirildiği gecede minik yetenekler izleyenlere muhteşem bir gece yaşattılar

BRT ekranlarından canlı olarak verilen konserde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Bandosu da gecenin final şarkısında eşlik etti.

1.Çocuk Konseri sonrasında tüm katılımcılara plaket ve katılım belgesi takdim edildi.

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