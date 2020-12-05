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Hacizli aracını parçalara ayırıp boş araziye bıraktı: 'İcra satışında düşük fiyata alacaktım'

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Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı.
Hacizli aracını parçalara ayırıp boş araziye bıraktı: 'İcra satışında düşük fiyata alacaktım'

Diyarbakır'da Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti.

Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlattı. O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

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