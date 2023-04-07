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Hafta sonu yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, havanın 6-12 Nisan tarihleri arasında genellikle serin ve nemli, hafta sonu ise yağmurlu ve soğuk olması beklendiğini açıkladı.
Hafta sonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava periyot içerisinde genellikle parçalı bulutlu geçecek. Yarın, Pazar ve Pazartesi günleri yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Perşembe günü fırtınamsı esecek.

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