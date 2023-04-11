Haftalık burç yorumları (10 - 16 Nisan 2023)

İyi başlayıp gerilimli biten bir hafta.

Haftaya hızlı ve pozitif başlayacağız ama hafta sonuna doğru gökyüzü gerilmeye başlayacağı için önemli işlerinizi bir an önce halledin.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 - 16 Nisan 2023 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Balık burcunda ilerleyen disiplin gezegeni Satürn’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yaptığı olumlu görünümle giriyoruz. Ve ayrıca iletişim gezegeni Merkür’ün savaş tanrısı Mars ile yaptığı yine olumlu görünümde keskinleşmekte. Ve tabii güzellik ve zenginlik tanrıçası Venüs’ün güç delisi Plüton ile güçlü iletişimi de yine bu hafta başının önemli gökyüzü olaylarından. Buradan yola çıkarak, bu hafta başında ve devamında tutkulu aşklara merhaba diyebiliriz. Ve iletişim formatımızda ciddi bir hızlanma da bizi şaşırtacak gibi görünmekte.

Hafta ortası ay disiplin burcu Oğlak'ta ilerlerken Uranüs ve Merkür’e harika bir sevgi gösterisinde bulunacak ve bu da bizi genel anlamda hem farkındalığımız açısından hem de iletişim açısından soluk aldırır nitelikte olacak. Bunun yanında Venüs’ün, Satürn ile sürtüşmesi de gerilimi hissettirir bir biçimde artırabilir.

Hafta sonu ise sözünü ettiğim gerilime bir de, Güneş henüz Kova burcuna geçmiş olan Plüton ile sert bir görünümde ilerlemeye başlayacağı için hafta sonu yer yer keyifsizleşmeniz olası.

Genel olarak bakıldığında haftaya hızlı ve pozitif başlayacağız ama hafta sonuna doğru gökyüzü gerilmeye başlayacağı için önemli işlerinizi hafta sonuna kadar bekletmeyin derim.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Kısa vadeli planlar yapmanız ve özellikle arkadaş ve yakın çevrenizle kısa yollara çıkmanız için gökyüzü pek müsait duruyor. Kendinizi ve çevrenizi bu anlamda hareketlendirmelisiniz. Ayrıca sağlık konusunda ise kan ve kan değerlerinize dikkat etmenizi öneririm.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta maddi konular ve bu çerçevede gelişecek olan olaylar sizi biraz rahatsız edecek gibi görünmekte. Para ve paranın kullanımı konusunda “ya hep, ya hiç!” diyerek bazı hareketlerde bulunabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Kendinizi bu hafta hayata dair çok daha tutkulu ve kararlı hissetmeniz olası. Fakat bu tutum maddi, manevi gelişmelerde sizi yer yer yorabilir. O nedenle mümkün mertebe kendinizi daha akılcıl, daha mantıklı düşünür bir noktada tutmanızda fayda var.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu haftayı biraz daha içe dönük, kendinizle hesaplaşarak geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu elbette olumlu bir tutum ama bunun dozu çok önemli, kendinizi eleştirirken, hesaplaşırken kendinize haksızlık etmemelisiniz.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Kalabalıklar arasına karışıp kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir hafta gibi durmakta. “Aman, ben şimdi yeni birileriyle tanışıp hayatıma bir insanı alamam” demeyin. Her insan bir başka dünya! Kendinizi insanlara bu hafta açtığınız takdirde her alanda kazançlı olabilirsiniz.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Kariyer ve kariyerle ilgili konularda bu hafta hareketli zamanlar görünmekte. İş ve iş aktinizin yenilenmesi veya yeni bir iş konusunda kafa karışıklığı ve abuk sabuk bazı sözler duymanız da olası. Kendinizi mümkünse tamamen tarafsız bir yere çekin ve olaylara bakın.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta eğer olanağınız varsa eğitimle ilgili güzel adımlar atabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun yanında işinizle gücünüzle ilgili olarak bir sunum yapmak, tanıtım yapmak veya işinizi parlatmak adına da hoş bir haftadan geçeceksiniz gibi durmakta.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Devlet daireleri ile ilgili veya ortak kazançlarla ilgili bir sıkıntınızda bu konuları çözmeniz için gökyüzü müsait duruyor. Kendinizi bu anlamda hareketlendirebilir, eski veya yeni başlıklarda atılımda bulunabilirsiniz.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için evlenmek veya evliliğinizi, uzun süreli ilişkinizi rehabilite etmek olacak da diyebiliriz. Bu anlamda hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa veya olmadı yeni adımlar atacaksanız iki kere daha düşünerek yol alın derim.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın sizin cephenizde en önemli getirisi sağlık ve çalışma koşullarınızda olacak gibi durmakta. Bu noktada zoru başarmak ve var olanı istikrarlı bir biçimde sürdürmek için elinizden geleni ardınıza koymayın derim.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Aşk ve ilişkiler konusunda bu hafta enteresan gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Öncelikle bu konuda kararlı ve doğru insanla iletişimde olduğunuzu anlayın derim. Bunun yanında bu hafta borsa, kripto para gibi konularda temkinli olmanızda fayda var.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen Balık burcu olanlar. Ailenizle kurduğunuz ilişkiler ve ev, arsa, tarla, toprak konularında kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz açık. Bu anlamda kendinizi yeniden toparlayabilir ve atılımlarda bulunabilirsiniz. Taşınmak, tadilat için doğru kararlar vermeye çalışın derim.