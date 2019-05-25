  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

» »
Nice ile Monaca ligin son maçında karşı karşıya geldi. Hakem, Nice'li futbolcu Youcef Attal'ın orucunu açması için maçı 1 dakika durdurdu.
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

Fransa Ligue 1’in son haftasında Nice ile Monaco arasında oynanan maçın hakemi, Nice’li Youcef Attal’ın orucunu açması için maçı 1 dakika durdurdu.

Fransa Ligue 1’in son haftasında sahalarda ender görülen olaylardan birine rastlandı. Nice ile Monaco arasında oynanan, TSİ 22.05’de başlayan maçta hakem Ruddy Buquet, Nice’in Cezayirli futbolcusu Youcef Attal’ın orucunu açması için maçı durdurdu. Attal’ın kenara gelip su içmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Maçı ev sahibi Nice, Benoit Mukinayi (K.K.) ve Mickael Le Bihan’ın (P) golleriyle 2-0 kazanırken maça ilk 11’de başlayan Attal 90 dakika sahada kaldı. Attal, Mukinayi’nin kendi kalesine attığı golde rakip ceza sahasına ortayı yapan isimdi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 15:31
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 12:37
  • Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:02
  • Real Madrid'den 540 milyon euro'luk transfer planı: Pogba, Hazard, Eriksen03 Mayıs 2019 Cuma 19:59
  • Katalonya yönetiminden Messi'ye ödül30 Nisan 2019 Salı 19:01
  • Yeşilova-Yenicami maçı öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler28 Nisan 2019 Pazar 19:32
  • Volkan Demirel: Özür dilesin, yoksa ben otobüsten alıp özür diletmesini bilirim27 Nisan 2019 Cumartesi 21:44
  • Ali Koç: Bir Galatasaraylı Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağış yaptı27 Nisan 2019 Cumartesi 14:01
  • Trabzonspor'un eski futbolcusu maç sırasında yaşamını yitirdi26 Nisan 2019 Cuma 09:29
  • Ersun Yanal: Hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır25 Nisan 2019 Perşembe 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti