Hamas'tan 7 Ekim raporu: Saldırı savunma eylemiydi

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırılara ilişkin detayları 17 sayfalık bir raporla kamuoyuyla paylaştı.

'Bazı hatalar yaşanmış olabilir' denilen raporda, 7 Ekim saldırıları 'bir savunma eylemi' olarak tanımlandı ve yalnızca askeri mevzilerin hedef alındığı, sivillerin 'kazara' öldürüldüğü ifade edildi.

7 Ekim 2023'te Gazze sınırından İsrail'e giren Hamas'a bağlı Kassam Tugayları ve diğer Filistinli militanlar çoğunluğu sivil bin 200 kişiyi öldürmüş, aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 250'e yakın kişiyi rehin almıştı

Raporda ne denildi?

Örgütün medya ofisi tarafından İngilizce ve Arapça kitapçıklar halinde yayınlanan raporun, amacı "Filistin halkına ve dünyanın özgür halklarına 7 Ekim'de gerçekte neler yaşandığını, arkasındaki nedenleri, Filistin davasıyla ilgili genel bağlamını açıklamak, İsrail'in iddialarını çürütmek ve gerçekleri bir perspektife oturtmak" olarak açıklandı.

"Filistin halkının 105 yıldır işgal ve sömürgecilikle savaş halinde olduğunu" belirten raporda bu savaşın örgütün "El Aksa Tufanı Operasyonu" olarak adlandırdığı 7 Ekim saldırılarıyla başlamadığı ifade edildi.

Örgüt, kendi resmi verilerine göre Ocak 2000 ve Eylül 2023 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 11 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 156 binden fazlasının da yaralandığını belirtti.

"Savunma eylemi"

Raporda 7 Ekim saldırıları, "İsrail işgalinden kurtulmak, Filistinlilerin haklarını geri almak ve dünyadaki tüm halkların yaptığı gibi kurtuluş ve bağımsızlık yolunda bir savunma eylemi" olarak tanımlandı, ve "İsrail'in Filistin halkına ve davasına yönelik tüm komplolarına karşı koymak için gerekli bir adım ve normal bir tepkiydi." denildi.

7 Ekim saldırılarının yalnızca İsrail ordusunun Gazze Tümeni'ni, Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerinin yakınında konuşlanmış İsrail askeri tesislerini yok etmeye odaklandığını ifade eden raporda, İsrailli askerlerin tutuklanarak İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle esir takasını zorlamak için baskı aracı olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

"Sivil ölümler kazara yaşandı"

Saldırıyı düzenleyen Kassam Tugayları'nın 'İslami değerlere bağlı bir şekilde yalnızca asker ve silah tutanları hedef aldığı ve sivillere zarar vermekten kaçındığı' vurgulanan raporda "... sivillerin hedef alındığı herhangi bir vaka varsa; bu kazara ve işgal güçleriyle çatışma sırasında meydana gelmiştir" denildi.

"İsrail güvenlik ve askeri sisteminin hızla çökmesi ve Gazze ile sınır bölgelerinde yaşanan kaos nedeniyle El Aksa Tufanı Operasyonu'nun uygulanması sırasında bazı hatalar yaşanmış olabilir." denilen raporda, Hamas'ın tüm sivillere olumlu ve nazik bir şekilde yaklaştığı ve saldırının ilk günlerinden itibaren onları serbest bırakmaya çalıştığı ifade edildi.

"İddialar yalan"

Raporda El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrailli sivilleri hedef aldığı iddialarının "tamamen yalan ve uydurma" olduğu, ve "kaynağı İsrail'in resmi söylemi olan bu iddiaların hiçbir bağımsız kaynakça kanıtlanamadığı" ileri sürüldü. Raporda "başı kesilen 40 bebek" ve tecavüz iddiaları da yalanlandı.

Müzik festivalinde yaşananlar için iki İsrail gazetesinde çıkan habere atıfta bulunan rapor, "Her iki haberde de Hamas savaşçılarının festival hakkında önceden bilgi sahibi olmadan festival alanına ulaştığı ve İsrail helikopterinin hem Hamas savaşçılarına hem de festivale katılanlara ateş açtığı belirtiliyor." denildi.

Hamas'a bağlı sağlık bakanlığını son verilerine göre, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze'de başlattığı hava ve kara saldırılarında can kaybı 25 bini geçti. İsrail, Hamas'ı Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçluyor.