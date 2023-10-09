Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar bomba ihbarı üzerine geçici olarak durduruldu

Hamburg Havalimanı'ndan yapılan ikinci bir açıklamada uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Hamburg Havalimanı'ndan yapılan ikinci bir açıklamada uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.

İran'dan gelen bir uçakla ilgili terör ihbarının ardından Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Hamburg Havalimanı'ndan yapılan ikinci bir açıklamada ise uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Hamburg Havaalanı, resmi internet sitesinde ilk yayımlanan duyuruda, güvenlik önlemleri nedeniyle herhangi bir kalkış veya inişin gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Reuters, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan bir uçağa saldırı yapılacağı yönünde elektronik mesajla yapılan ihbarın ardından uçuşların durdurulduğunu aktardı.

Tahran'dan gelen uçak arandı

İçinde 198 yolcu taşıyan uçağın, havaalanına inmesinin ardından polis ve bomba imha ekiplerinin de katılımıyla kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Alman polisi sözcüsü Reuters’e yaptığı açıklamada, yolcuların ifadesinin alınmasını da öngören tedbirlerin, ciddiye alınan bir tehdit sonucu güvenlik yetkilileri tarafından uygulanan normal bir prosedür olduğunu bildirdi.

Havaalanı idaresi daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada ise durdurulan uçuşların yeniden başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada bir süre durdurulan uçuşların, havaalanı trafiğinde önemli gecikmelere yol açtığı görüldü.

Hamburg kenti, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da katılımıyla iki ülke bakanlar kurulu arasında gerçekleşecek özel toplantıya evsahipliği yapacak.