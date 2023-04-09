Hamburg’da panik: Yüzlerce insan tahliye edildi

Almanya’nın liman kenti Hamburg güne endişe yaratan bir yangınla uyandı.

Bir depolama merkezinde başlayan yangın sonrasında havaya zehirli partiküller salınmasından endişe edildiği duyuruldu. Yangının Hamburg şehir merkezinin güneydoğusundaki Rothenburgsort’ta meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer dumanların şehir merkezine doğru ilerlediğini de açıklayarak uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada yaklaşık 140 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, Hamburg polisi sözcüsü, “Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin etmek şu aşamada güç” ifadesiyle durumu duyurdu.

Hamburg itfaiyesi yerel saatle 12.30 sularında bölgedeki durum ile ilgili bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada, “Tehdit seviyesi düşürülmüştür. Fakat bölge sakinlerinin evde kalmaları ve pencerelerini kapatmalarını istiyoruz” denildi.