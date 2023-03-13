Hamitköy'de Araç Yangını

12.03.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Hamitköy’de, park halinde ve çalışır durumda bulunan ER 191 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motoru ve ön tamponu tamamen, ön kaputun boyası, ön lastikleri ve ön göğüsün plastik aksamları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı zarar görmüştür.