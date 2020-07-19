Hande Yener: Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum

Şarkıcı Hande Yener, rapçi sevgilisi Misha ile çok mutlu olduğunu söyledi. Yener, "Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in yaşadığı konforu yaşıyorum" dedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Yener, "Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım, kendi saçımı boyadım, manikürümü-pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım." diye konuştu.