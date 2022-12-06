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Harmancı: “Her türlü destek ve koruma hizmetiyle şiddete uğramış tüm kadınların ve çocukların yanındayız”

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Harmancı: “Her türlü destek ve koruma hizmetiyleşiddete uğramış tüm kadınların ve çocukların yanındayız”
Harmancı: “Her türlü destek ve koruma hizmetiyle şiddete uğramış tüm kadınların ve çocukların yanındayız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve belediye meclis üyesi adaylarının yer aldığı Lefkoşa Ekibi, 9 Eylül İlkokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Gelibolu İlkokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Okullara olan ziyaretlerinde eğitimcilerle Belediye Başkanlığı’ndaki sekiz buçuk yılı kapsayan dönemde Lefkoşa için yaptıkları ve gelecek dönemle ilgili projelerini paylaşan Harmancı, bu süre içerisinde öğretmenlerin gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

8.5 yıl önce görev devralırken doğrulardan ve ilkelerden asla ödün vermeme kararlılığıyla hep birlikte Lefkoşa’yı ayağa kaldırma sözü verdiklerini anımsatan Harmancı, borç yükünün altnda ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen, halka hizmet götüremeyen, kırılgan yapıyı, kendi ayakları üstünde durabilen, gerektğinde ödeme zorluğu yaşamadan borçlanabilen, yatırım yapabilen, yarını planlayabilen, öngörülebilen risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı, dirençli bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Son dört yılda ise döviz krizi, ardından gelen pandemi ve halen yaşanan yüksek enflasyonla da mücadele edildiğini söyleyen Harmancı, “Bunu popülizm yapmadan ve sosyal belediyecilik anlayışını asla aksatmadan başardıklarının altını çizdi. Harmancı sözlerin, şöyle sonlandırdı: “Çocuk hakları vazgeçilmezimizdir. Önce El Ele Kreşi’ni, ardından Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık, Çocuk Meclisi’ni kurduk. Kadınların yaşadığı ama çoğunun dillendiremediği şiddet olayları karşısında belediyemiz, bu ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi’ne sahiptir. Şiddete uğramış kadınlar ve çocukları, sığınma evi yanında verdiğimiz diğer destekler sayesinde yeni ve güvenli bir hayata başlıyorlar. Herkesin şiddetsiz, ayrımsız, özgür ve güvenli bir yaşam hakkı olması için sığınma evinin kapasitesini ve fiziksel şartlarını iyileştirdik, AB standartlarında yeni bir bina inşa ettik.”

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