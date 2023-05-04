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Harmancı: Sembolik vatandaşlık alanların oy vermesini kabullenemiyorum

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, "Sembolik olarak bir ülke vatandaşlığı alan ülkem insanının Türkiye seçimleri için oy vermesini kabullenemiyorum." dedi.
Harmancı: Sembolik vatandaşlık alanların oy vermesini kabullenemiyorum

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret eden LTB Başkanı Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Sembolik olarak bir ülke vatandaşlığı alan ülkem insanının Türkiye seçimleri için oy vermesini kabullenemiyorum. Bunu kendine bir hak olarak görenlerin yarın yurt dışında yaşayan K. Türklerin buradaki seçimler için oy vermesi önerisi gelirse, isyanlarını birlikte izleyeceğiz.”

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