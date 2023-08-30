Hasan Çakmak’ın Umuda YOLculuk kitabı 4. baskıyı yaptı!

Yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı, uluslararası birçok ödül sahibi “Umuda YOLculuk” isimli kitap piyasadan tükenerek yeni baskısını yaptı.

Korona virus salgını sırasında kaleme alınan “Seyahatname” türündeki kitap İstanbul Dramatik Yayınları aracılığı ile 4. kez okuyucu ile buluştu.

Yazar Hasan Çakmak kültür sanat amaçlı davet edildiği ülkelerin bir kısmının anlatıldığı kitapta öne çıkan ülke ve şehirler söyle:

Kanada/Toronto, İtalya/Roma, Fas/Kazablanka, Küba/Trinidad, Büyük Britanya/Oxford…

208 Sayfa olarak kaleme alınan “Umuda YOLculuk” isimli kitapta; yazar Prof.Hasan Çakmak’ın ve Doç.Dr. Ayşe Dalyan’ın önsözleri bulunuyor. Kitabın düzeltmelerini Can Sözer yaparken, Genel Yayın Yönetmenliği’ni Nurhan Uslu yaptı.

1 Eylül’den itibaren Türkiye’de dağıtıma çıkan kitap, Türkiye yanında birçok Avrupa ülkesinde de satışa çıktı. Kuzey Kıbrıs’ta kitap Deniz Plaza’da kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

İzmirli ressam Kevser Alpsalcı’nın kapak resmini yaptığı Umuda YOLculuk isimli kitap, yazar Hasan Çakmak’ın 17. Türkçe kitabı olarak piyasaya sürüldü.

Yazar Hasan Çakmak Umuda YOLculuk kitabını imzalamak için geçtiğimiz ay, Türkiye’de; İzmir, Aydın ve Uşak’ta katıldığı kültürel etkinliklerde sanatseverlerle buluşmuştu.

Hasan Çakmak Umuda YOLculuk kitabının 4. baskısının tanıtım ve imza günü için ilk olarak Türkiye’nin başkenti Ankara’da organize edilen etkinliğe katılacak.