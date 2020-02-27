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Hatay Valisi: İdlib'de 9 Mehmetçik hayatını kaybetti

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Hatay Valisi: İdlib'de 9 Mehmetçik hayatını kaybetti
Hatay Valisi: İdlib'de 9 Mehmetçik hayatını kaybetti

Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" #SonDakika

Vali Doğan, şunları söyledi:

* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.

* Tedavileri devam ediyor.

* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. İHA

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