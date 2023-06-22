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Hava sıcaklığı artıyor

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının artarak 39 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının artarak 39 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava açık olacak en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 32-35 derece, diğer günlerde ise 36-39 derece, sahillerde ise periyod süresince 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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