 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Hawking'den insanlığa uyarı: Sonumuzu getirebilir

»
Hawking'den insanlığa uyarı: Sonumuzu getirebilir
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yapay zeka ile ilgili bir kez daha uyarıda bulundu.

Daha önce dünya dışı canlılarla bağlantı kurma çabalarının insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulunan Hawking'in hedefinde bu sefer yapay zeka vardı. Wired dergisine konuşan Hawking, gelişen teknolojinin insanoğlunun sonunu hazırladığı iddiasında bulundu. 

Stephen Hawking, "Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı. 

Benzer iddia geçtiğimi aylarda Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk'tan gelmişti. Bu açıklamanın ardından Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmaya start vermişti. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zekadaki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etmişti. 

Musk aynı açıklamasında, ABD'de yapay zekayı belirli sınırlar içerisinde tutacak kanunlar çıkarılması gerektiğinin altını çizmiş, bunun yapılmamasının insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti. 

Facebook'un kurucusu ise, Elon Musk'ın röportajını izlediğini ve gelişen teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söylemişti. 

Musk Zuckerberg'in bu çıkışına kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj ile cevap vermişti. 

Musk, Twitter'da yayınladığı mesajında "Mark ile bu konu hakkında daha önce konuşmuştum. Bu konuya olan hakimiyeti oldukça kısıtlı" ifadelerini kullanmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu fotoğrafta gördüğünüz insanlar aslında yokmuş!01 Kasım 2017 Çarşamba 17:52
  • Fırst FM 22 yaşında...01 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Dünyanın en uzun kesintisiz uçuşu yapıldı31 Ekim 2017 Salı 09:18
  • Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık30 Ekim 2017 Pazartesi 15:49
  • Londra'da Taylor Swift'in adına kebap çıkarıldı30 Ekim 2017 Pazartesi 13:16
  • Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte NASA çalışanın cevabı30 Ekim 2017 Pazartesi 10:24
  • Rusya'da arkeologlar 5.000 yıllık süs eşyaları buldu29 Ekim 2017 Pazar 17:08
  • Matrix filmindeki kodların sırrı ortaya çıktı28 Ekim 2017 Cumartesi 15:21
  • 80 yılda 1000 canlının soyu tükenebilir28 Ekim 2017 Cumartesi 13:22
  • Güneş Sistemi'mizde bir ilk: Dünya'nın yakınından çok hızlı şekilde geçiyor27 Ekim 2017 Cuma 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti