  • BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

HDP'den 'Abdullah Gül' sinyali

»
Seçimlerin ilk turuna kendi adayıyla katılacağını açıklayan HDP, ikinci tur diplomasisini açık yürütüyor.
HDP'den 'Abdullah Gül' sinyali

Seçimlerin ilk turuna kendi adayıyla katılacağını açıklayan HDP, ikinci tur diplomasisini açık yürütüyor. HDP tabanının Akşener'e oy vermeyeceğini açıklayan HDP'li yetkililer, Gül ismine ise 'olumlu' yorumlarla destek veriyor.

24 Haziran seçimleri öncesi nasıl bir konum alacağı merak konusu olan partilerden biri de HDP...

Seçimin ilk turuna kendi adayıyla katılacağını açıkça ilan eden HDP, ikinci tur için ise dikkat çeken mesajlar veriyor.

Meral Akşener ve Gül tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan HDP'li yetkililer, özellikle Akşener'in HDP tabanından oy alamayacağını belirtirken, Gül ismine ise daha sıcak yaklaşıyor.

Konuya ilişkin önceki gün açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, diğer partilere ikinci turda kendilerinin de oy verebileceği bir aday çıkarması çağrısı yaparken, "Herkese hitap edebilecek bir adayın söz konusu partiler tarafından ortak aday olarak gösterilmesi gereklidir. Bu tablo oluşunca, bizim birinci turda bu blokun içinde yer almamız bloka fayda değil zarar da verebilir. Türkiye’de bu durumu kriminalize edip çok rahat kullanabilecek siyasetçiler var. Bu nedenle ikinci tura kalacak adayın niteliklerine dikkat çekerek görüşlerimi dillendiriyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Akşener ismine kendi tabanlarını oy vermeyeceğini açıklarken, Abdullah Gül sorusuna ise, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtı verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, ikinci tura kendi adaylarının kalmaması ve Abdullah Gül'ün aday olup kalması durumunda, "Elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa'dan Türkiye'ye "seçimleri erteleyin" çağrısı24 Nisan 2018 Salı 16:58
  • Erdoğan: "Çok garip bir senaryo var ortada"24 Nisan 2018 Salı 16:56
  • Kulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...24 Nisan 2018 Salı 15:12
  • 50 AKP’li Milletvekili Saadet Partisine Geçecek Gül’ü Aday Gösterecek24 Nisan 2018 Salı 14:06
  • "Atatürk bu milleti bize emanet etti, halk en doğru olanı seçecektir"23 Nisan 2018 Pazartesi 13:33
  • Ankara'da sıcak saatler! Karamollaoğlu CHP'de flaş açıklama23 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
  • Erdoğan'ın açıklamasına Yunanistan'dan ilk yorum22 Nisan 2018 Pazar 21:38
  • Erdoğan'dan ABD ve Yunanistan'a takas teklifi22 Nisan 2018 Pazar 16:07
  • Ankara kulisleri sallandı... CHP'den 15 vekil istifa ediyor22 Nisan 2018 Pazar 13:50
  • Son dakika:İYİ Parti seçime katılıyor21 Nisan 2018 Cumartesi 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti