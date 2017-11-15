HDP'li Gülser Yıldırım için tahliye kararı

Yıldırım’ın avukatı Erdal Kuzu, tahliye kararı çıkan davanın ‘suç işlemeye tahrik’ iddiasıyla açıldığını söyledi. Kuzu, “Gülser Yıldırım, örgüt üyeliği iddiasıyla açılan davadan hâlâ tutuklu bulunuyor” dedi.
Yıldırım, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li vekilin 17 Kasım 2016’da yaptığı bireysel başvuruyu yaklaşık bir yıl sonra gündemine almıştı. AYM'nin Yıldırım hakkındaki kararını yarın toplanacak Genel Kurul'da vermesi bekleniyordu.
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