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‘Helal kumarhane’: Kim Milyoner Olmak İster’in İran versiyonu yasaklandı

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İran Devlet Televizyonu, Türkiye’de de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmanın ülkedeki versiyonunu, din adamlarının ‘İslam’da kumar yasaktır’ eleştirileri nedeniyle geçici olarak yasakladı.
‘Helal kumarhane’: Kim Milyoner Olmak İster’in İran versiyonu yasaklandı

BBC’deki habere göre ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hameney, bu tür programların alın teriyle kazanma ve üretim kültürünü tehlikeye soktuğu yönünde uyarı yaptı. Şii din adamı Ayetullah Şirazi ise nakit para ödülü veren, İran’da ‘Kazanan Sen Ol’ adıyla yayınlanan program ve benzerlerinin aleyhine fetva yayınladı. Bu tür programları şans oyunu ve kumarın türevleri olarak nitelendiren Şirazi, “Bu tür şeyler İslam’da yasaktır”dedi.

Haber ajansları devlet televizyonunu piyango türü programı yayınlayarak ‘helal kumarhane işletmekle’ suçlarken devlet televizyonu söz konusu program ve benzerleriyle ilgili soruşturma başlattı. Programın en az bir hafta yayınlanmayacağı, formatının değiştirileceği açıklandı.

Oyuncu ve manken Muhammed Rıza Golzar’ın sunduğu yarışma, yarışmacılara 1 milyar İran riyali kazanma şansı veriyor. Yarışmaya cep telefonu uygulamasıyla katılan izleyiciler de para kazanabiliyor.

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