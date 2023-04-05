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Hellimde süt tozu kullanılması konusu, dün güneydeki Meclis Tarım Komitesi'nde ele alındı

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Hellimde süt tozu kullanılması konusu, dün güneydeki Meclis Tarım Komitesi'nde ele alındı
Hellimde süt tozu kullanılması konusu, dün güneydeki Meclis Tarım Komitesi'nde ele alındı

Güney Kıbrıs’ta, hellimde yasa dışı bir şekilde süt tozu kullanılması konusunun, dün Meclis Tarım Komitesi'nde ele alındığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, süt ve hellim üreticilerinin bunun “felaket” bir şey olduğuna işaret ettiklerini yazarken, atılan adımların yüzeysel olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, çünkü üründeki süt tozunu tespit etmenin çözümünün hâlâ bulunmadığını, öte yandan kontrollerin de önemli ölçüde yetersiz olduğuna işaret etti.

Süt tozunun, Menşe İsmi Korumalı (MİK-POP) ürün standartlarının kullanımını yasakladığı hellimler hariç, süt ürünlerinde büyük ölçüde ve yasal şekilde kullanıldığına işaret eden gazete, dün yapılan Meclis Tarım Komitesi toplantısında, geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’ta standartlara uymayan 5 bin ton hellim üretildiğine atıf yapıldığını belirtti.

 

Dolayısıyla, piyasada keçi, koyun ve inek sütü üretimine uygun olarak üretilmesi gerekenden 5 bin ton daha fazla ürün olduğuna işaret eden gazete, Tarım Bakanlığı'nın, bunun önemli bir sorun olduğunu kabul ettiğini belirtti.

 

Veteriner Dairesi'nden elde edinilen bilgilere dayanarak, 2022 yılında Güney Kıbrıs’a 100 ton süt tozu ithal edildiğini ve bu miktarın yalnızca AB dışındaki ülkelerden geldiği belirtilenler olduğunu yazan gazete, AB’yle ilgili olarak bilgi olmadığını, çünkü AB’de ticaretin serbest olduğunu yazdı.

Bu yüzden ithal edilen süt tozunun ne kadar olduğunu ve bunun ne kadarının hellimde kullanıldığının bilinmeyeceğine işaret eden gazete, süt tozunun yalnızca üründeki kullanımı yüzde 3’ü geçtiği zaman tespit edilebildiğini de anımsattı.

Alithia gazetesi ise “MİK- POP Hellimdeki Süt Tozu Kontrolsüz” başlıklı haberinde, Meclis Tarım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil’in dünkü toplantıda yaptığı konuşmada, hellim üretimindeki süt tozu kullanımının tespit edilmesiyle ilgili kontroller konusunda, geçtiğimiz yıl herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söylediğini yazdı.

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