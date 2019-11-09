“Hellime Kıbrıs Türk vetosu” iddiası

Hellimin, menşe ismi korumalı ürün olarak patentinin alınması dosyasıyla ilgili meselenin, yeni Avrupa Komisyonunun 1 Aralık 2019 tarihinden önce görevini devralmasından önce çözüme kavuşturulması için, Brüksel’de yoğun bir çaba gösterildiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Vetosu” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, başvurunun, Kuzey Kıbrıs’ta üretilecek olan ürünlerin ticaretinin kontrol edilmesi amacıyla, Yeşil Hat Tüzüğüyle ilişkilendirilmesi dolayısıyla engellendiğini iddia etti.



Teknik açıdan konunun kapanmış olduğunu ve hellimin tescilinin tamamlanması için yalnızca siyasi boyutun kaldığını yazan gazete, Rum Yönetiminin dosyanın onaylanmasını sağlamak için düzenlemeler yapmaya hazır olduğunu, ancak Kıbrıs Türk tarafının itirazlarının bunun sonuca ulaşmasına izin vermediğini öne sürdü.



Öte yandan gazete, tarafların tümünün kabul ettiği şeyin, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ve mevzuata uyan tüm ürünlerin, “Veritas” kuruluşunun sertifikasıyla bütün dünyaya ticaretinin yapılabileceği olduğunu da savundu.

Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs’ta var olan problemin, çiftliklerinin çoğunluğunun gerekli standartları yerine getirmemesi, bu nedenle de (Rum Yönetimi ve AB göz yummazsa) bu çiftliklerde üretilen ürünlerin ihraç edilemeyeceği olduğunu iddia eden gazete, bu meselenin hem Rum Yönetimi, hem de AB tarafından kabul edilmediğini ifade etti.



Dolayısıyla, AB’nin Kıbrıslı Türklerin taleplerine razı olması durumunda dahi, Rum Yönetiminin gerekli kontroller olmadan ürünlerinin ticaretinin yapılmasını kabul etmeye niyetli olmadığını kaydeden gazete, konuyla ilgili olarak Rum Yönetimi Başkanlığında ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı yapıldığını belirtti.



Meselenin siyasi boyutunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, geçtiğimiz Perşembe günü sarayda gerçekleştirilen bir toplantıda ele alındığını yazan gazete, toplantıya Rum Tarım, Ticaret ve Dışişleri Bakanları yanı sıra Rum Başsavcısı ve diğer yetkililerin de katıldığına yer verdi.



Avrupa Komisyonunun hellim isminin tescil edilmesine dair başvuruyu 26 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığını ve konunun o tarihten bu yana belirsizlik içerisinde bulunduğunu anımsatan gazete, başvurunun ise 9 Temmuz 2015 tarihinde yapıldığını ekledi.



RUM TARIM ÖRGÜTLERİ VE HAYVANCILARDAN EYLEM



Bu arada gazete başka bir haberinde ise, Rum tarafındaki tarım örgütleri ile küçükbaş hayvan besicilerinin, hellim prototipinin uygulanması, aynı zamanda bir ürünün hellim olarak isimlendirilmesi için en az yüzde 20 oranında koyun ve keçi sütü içermesini öngören 2014 tarihli bakanlık kararnamesinin uygulanması talebiyle, dün Ticaret Bakanlığı önünde bir protesto eylemi yaptıklarını yazdı.



Rum Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis’in eylemi yapanlardan bir heyeti makamında kabul etmekle kalmayıp, yanlarına giderek kendilerini protestoya iten sebepler konusunda hayvancılarla konuştuğunu da kaydeden gazete, Lakkotripis’in hayvancıları “hellimin AB markasının kaybedilmesi tehlikesinin aşıldığı konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

Lakkotripis’in, yapılan bir düzenlemeyle konuyla ilgili davaların geri çekildiğini söylediğini de aktaran gazete, hayvancıların Ticaret Bakanlığının ardından ise Rum Yönetimi Başkanlığına giderek, Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’a Anastasiadis’e iletmesi için tezlerini içeren bir metin verdiklerini de iletti.



Tarım örgütleri ve hayvancıların önümüzdeki Pazartesi günü Rum Tarım Bakanıyla görüşmelerinin planladığını da yazan gazete, hayvan besicilerinin dünkü eylem sırasında hükümeti, hellimin patentinin alınmasına ilişkin prosedürleri derhal tamamlamaya çağırdığını da ekledi.