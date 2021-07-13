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Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 432 bin 778 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı iki aydır günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Diğer yandan, Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısı 10 Haziran'dan bu yana ilk kez 2 binin üstüne çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1481'i Madhya Pradeş eyaletinden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Madhya Pradeş'te daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin bu artışa neden olduğu kaydedildi.

Toplam 30 milyon 63 bin 720 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 907 bin 282'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 410 bin 784'e çıktı.

Ülkede, 10 Haziran'dan itibaren 2 binin altına düşen Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısı, 5-12 Temmuz haftasında 861 olarak kaydedilmişti.

Uygulanan aşı dozu 381 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 381 milyon 467 bin 646 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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