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Hindistan'da 'selfie öldürebilir' kampanyası

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Hindistan'da 'selfie öldürebilir' kampanyası
'Selfie' sırasında meydana gelen ölümlerin arttığı Hindistan'ın güney eyaletinde başlatılan kampanya çerçevesinde, bölgedeki çeşitli turistik noktalara 'selfie öldürebilir' tabelaları yerleştirilecek.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, selfie bağlantılı ölümleri durdurmak için kampanya başlatıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, kampanya çerçevesinde, eyaletteki 11 turistik bölgeye 'selfie öldürebilir' tabelaları yerleştirilecek. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında selfie çekiminin tehlikelerine dikkat çeken mesajlar paylaşılacak.

Hindistan'da çoğu genç 76 kişi, fotoğraf çekerken tren altında kalarak, deniz, nehir ya da göllerde boğularak, uçurumdan yuvarlanarak ya da baraj sularına kapılarak hayatını kaybetti. Ancak özellikle son birkaç ay içinde yaşanan ve ülkede büyük yankı yaratan iki olay, selfie'den ölümleri ülke gündemine taşıdı.

2 YILDA 127 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

1.1 milyar telefon aboneliğinin olduğu ülkede 300 milyondan fazla kişi akıllı telefon kullanıyor.

Uzmanlar, özellikle gençlerin sosyal medyada paylaşmak üzere, farklı fotoğraflar çekebilmek için sıra dışı yöntemler deneyerek gereksiz riskler aldıklarını ve bazı durumlarda yaşamlarını riske attıklarını söylüyor. ABD'nin Pittsburgh kentindeki Carnegie Mellon Üniversitesi ile, Yeni Delhi'deki Indraprastha Enformasyon Enstitüsü'nün ortak araştırmasına göre, Hindistan, dünyada selfie ölümlerinde birinci sırada.

​Araştırmaya göre Mart 2014 ile Eylül 2016 tarihleri arasında dünya genelinde selfie bağlantılı 127 ölüm kayda geçti.

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