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Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' çatışmaları: 35 kişi yaşamını yitirdi

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Hindistan İçişleri Bakanlığı, başkent Yeni Delhi’de pazartesi gününden bu yana devam eden şiddet olaylarında 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 514 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' çatışmaları: 35 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan İçişleri Bakanlığı başkent Yeni Delhi'de süren çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “24 Şubat’tan bu yana bu trajik olaylar sonucu 35 kişi hayatını kaybetti. İki güvenlik servisi görevlisi, kanun ve düzeni yeniden sağlamak için görevini yerine getirirken hayatlarını kurban etti. Ayrıca yaklaşık 70 polis memuru ve üst düzey subay, olaylar sonucu yaralandı” denildi.

Açıklamada, şu ana kadar 514 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken açılan soruşturma sayısının 48 olduğu aktarıldı.

Çatışmaların sebebi olan Vatandaşlık Değişiklik Yasası, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan komşu ülkelerin Müslüman olmayan vatandaşlarının Hindistan'da göçmenken vatandaşlığa geçmelerini kolaylaştırıyor. 

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