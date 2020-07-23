  • BIST 119.031
  • Altın 415,838
  • Dolar 6,8403
  • Euro 7,9474
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı

» »
II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Nazi diktatör Adolf Hitler'le ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı.
Hitler’in cinsel sırları ortaya çıktı

II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Nazi diktatör Adolf Hitler'le ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Harvard Profesörü Dr. Henry Murray tarafından hazırlanan raporda, Hitler'in cinsel eğilimleri ile annesine olan takıntısına kadar pek çok ayrıntıya yer veriliyor.

1943’te Harvard Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Henry Murray, Stratejik Hizmetler Ofisi için Hitler’le ilgili 229 sayfalık bir rapor hazırladı.

Hitler’in kişilik gelişimini ve geçmişini mercek altına alan Murray, annesine olan takıntısına dikkat çekti. Diktatörün bir keresinde ebeveynlerini cinsel ilişkiye girerken yakaladığını öne süren Murray, bu durumun babasına olan nefretini ve annesine olan çarpık takıntıyı körüklediğini savundu.

‘İNSANİ TEPKİ BEKLENEMEZ’

Raporda Hitler’in normal insan ilişkileri kurma kapasitesine sahip olmadığını yazan Murray, ‘tam bir enkaz’ olarak nitelendirdiği diktatör için, “Bu nedenle herhangi bir merhamet ya da insani tepki göstermesini beklemek imkansız” ifadelerini kullandı.

Hitler ve eşi Ava Braun

Sözcü'de yer alan habere göre, Hitler’in hastalıklı ve kırılgan bir çocukluğu olduğunu belirten bilim insanı, yaşıtları kadar akıllı ve iri olmadığı için okula gitmeyi reddettiğini vurguladı.

ÖZEL HAYATINA DA YANSIDI

Raporda Hitler’in askeri ve siyasi alandaki hastalıklı tutkularının özel yaşamına da etki ettiği belirtildi. Kadınlarla olan ilişkilerinde taciz boyutuna varan davranışları olduğuna dikkat çekildi. Dr. Murray’e konuşan Hitler’in ilişki yaşadığı kadınlardan biri, onunla normal bir ilişki yaşamanın mümkün olmadığını, küçük düşürmeyi sevdiğini söyledi.

Raporda yer alan fiziksel özelliklerde, Hitler’in mikro penisi olduğu ve yalnızca bir testisi bulunduğu gibi detaylar veriliyor. Dr. Murray, Hitler’in kadınların üzerine tuvaletini yapmasından ve cinsel ilişki sırasında tekme atılmasından hoşlandığını öne sürdü.

Hitler’in birlikte olduğu kadınlar arasında öz yeğeni olduğu da rapor da yer alan iddialardan.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Deniz hamam böceği': Okyanusun dibinde dev bir kabuklu canlı keşfedildi22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:51
  • SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı21 Temmuz 2020 Salı 16:50
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda destek çağrısı21 Temmuz 2020 Salı 14:38
  • Döveç Group'tan Kan Bağışı21 Temmuz 2020 Salı 12:08
  • ABD’deki polisleri 'kaçıran' çıplak gösterici viral oldu20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30
  • Steve Jobs insanları etkilemek için beden dilini nasıl kullanıyordu?20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00
  • Bir insanın aklından günde kaç düşünce geçiyor?20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:30
  • İstenmeyen gebeliğin sorumlusu kedi çıktı20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:55
  • 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28
  • La Casa de Papel'in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi19 Temmuz 2020 Pazar 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti