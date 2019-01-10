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Hokey oyuncusuna cazip sözleşme teklifi: Sınırsız votka

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Columbus Blue Jackets'ın Rus hokey oyuncusu Artemiy Panarin’e takımıyla olan sözleşmesini uzatması ve Ohio’da kalması için ömür boyu sınırsız votka tedariği teklif edildi.
Hokey oyuncusuna cazip sözleşme teklifi: Sınırsız votka

ABD'de Ohio eyaletinin başkenti Columbus kentindeki High Bank restoranı ve içki imalathanesi, Columbus Blue Jackets'ta forma giyen Rus hokey oyuncusu Artemiy Panarin'e cazip bir teklifte bulundu.

 

Restoran takımla olan sözleşmesini uzatıp Ohio'da kalması için, Panarin'e High Bank isimli votkadan ömür boyu sınırsız olarak temin etmeyi teklif etti.

​Sosyal medyada bir kampanya başlatan restoran Instagram'da "Artemiy Panarin'e Columbus Blue Jackets'ta kalması karşılığında ömür boyu High Bank votkası teklif ediyoruz. Onu Columbus'ta tutmak için mücadelemizde yardım etmenizi umarız" açıklamasını kullandı.

Öte yandan 27 yaşındaki Panarin'in sözleşmesini uzatacağına dair hiçbir bilgi gelmedi, ancak başka takımlarla sözleşme yapması için ikna edilmeye çalışıldığına dair söylentiler var. Restoranın teklifinin sporcu üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağı da merak konusu.

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