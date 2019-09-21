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Hollanda'da tükenmekte olan hammaddelere yönelik ihtiyaç atık cep telefonlarından giderilecek

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Hollanda, giderek artan hammadde açığını, artık kullanılmayan ve bir kenara atılmış cep telefonların geri dönüştürülmesi ile karşılamaya hazırlanıyor.
Hollanda'da tükenmekte olan hammaddelere yönelik ihtiyaç atık cep telefonlarından giderilecek

Dünya genelinde hammadde açığı giderek büyürken, cep telefonlarının, altın, lityum ve kobalt gibi yaklaşık 30 farklı madde içerdiği ve bunlardan 6'sının nadir bulunan maddeler olduğu belirtildi.

Bayındırlık Bakanlığı, halen çekmecelerde bekleyen 3 milyon cep telefonunu geri dönüşüm merkezlerine bırakmaları için halka çağrı yapıyor.

Hollandalı kimya mühendisi Theo Hanckens'in araştırmasına göre, başta cep telefonları olmak üzere, birçok elektronik cihazda ciddi miktarda antimon bulunuyor.

Cep telefonlarındaki altın, lityum ve kobalt gibi maddelerin tamamen çıkarılması için bir çok seçenek bulunduğunu söyleyen Hackens'e göre, geri dönüşüm konusunda yeterince ilgi gösterilmiyor.

Dünyadaki antimon rezervlerinin 30 yıl içinde tükeneceğini belirten Hackens, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, çinkonun ise, ancak 80 yıl yeteceğini vurguladı.

Hollandalı kimya mühendisine göre, hammadde stoklarının giderek erimesinin en önemli nedenlerinden biri, elektronik cihazların kullanımındaki artış.

Son 10 yılda dünya çapında 7 milyar akıllı telefon üretildi. Belirli bir süre kullanıldıktan sonra bir kenara atılan bu cihazlar, "elektronik atık dağlarının" her yıl giderek daha da büyümesine katkı sağlıyor.

Bakanlık: Potansiyel altın madeni

Hollanda Bayındırlık Bakanlığı, "potansiyel altın madeni" diye adlandırılan atık cep telefonlarının, boş yere çekmecelerde tutulması yerine, geri dönüştürülmesi için harakete geçti.

Bayındırlık Bakan Yardımcısı Stientje van Veldoven halka, "çekmecelerindeki kullanılmayan cep telefonlarını geri dönüşüm merkezlerine iletmeleri" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) anlaşması uyarınca Hollanda, cep telefonları ve diğer elektronik eşyalarını geri dönüşüm yoluyla yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışıyor.

Hollanda, her yıl elektronik atıkların en az yüzde 65'inin geri dönüştürülmesini hedefliyor. Ancak geri dönüşüm merkezlerine yeterli oranda eski telefon ve elektronik eşya gelmediği için, bu oran yüzde 49'da kaldı.

Bakan yardımcısı van Veldhoven, "Birlikte daha fazla kaynak yaratmalıyız. Aksi halde yakında dünyamız büyüklüğünde üç tane daha farklı kaynağa ihtiyacımız olacak" dedi.

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