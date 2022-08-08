Hong Kong karantina süresini 1 haftadan 3 güne indirdi

Hong Kong denizaşırı ülkelerden gelenler için zorunlu otel karantinasının süresini bir haftadan üç güne indirdi.

Hong Kong, anakara Çin ile birlikte, Koronavirüsü yerel nüfusa yayan turistlere karşı karantina uygulayan dünyadaki birkaç yerden biri olmaya devam ediyor. Cuma günü yürürlüğe giren politika, pandemi başladığından bu yana Hong Kong'un gelenler için en kısa karantinası olacak.

Hong Kong lideri John Lee, gelen yolcuların belirlenen bir otelde üç gün karantinaya almaları ve ardından bir sağlık kodu sistemi kullanılarak hareketlerinin kısıtlanacağı dört günlük tıbbi gözetimden geçmeleri gerektiğini söyledi.