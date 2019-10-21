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Hulusi Akar: ABD ile yıkılmaz bir bağımız var

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuştu. "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden.
Hulusi Akar: ABD ile yıkılmaz bir bağımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuştu. "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden.

Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor" dedi.

Ardından, ABD ile varılan mutabakatı hatırlattı:

Quote Message: ABD ile yıkılmaz bir bağımız var. Umut ediyoruz ki bu harekâtla bölgede barış ve güvenliği sağlayacağız. ABD ile müttefiklik ilişkimiz de bozulmadan devam edecek.”

ABD ile yıkılmaz bir bağımız var. Umut ediyoruz ki bu harekâtla bölgede barış ve güvenliği sağlayacağız. ABD ile müttefiklik ilişkimiz de bozulmadan devam edecek.” 

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