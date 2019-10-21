Hulusi Akar: ABD ile yıkılmaz bir bağımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuştu. "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuştu. "YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden.

Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor" dedi.

Ardından, ABD ile varılan mutabakatı hatırlattı: