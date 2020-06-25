Hurda hırsızlığı yapmıştı...Teminatı ödeyemeyince tutuklandı

Mağusa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde Nurcan İyican’a ait ambardan 160 kilo hurda demiri çalarak sattığı tespit edilen Y.D. tutuklandı.

Zanlı, “Sirkat” ve “ Mülke tecavüz” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken, hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağlandı.

Mahkeme zanlı Y.D.’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak seyahat belgelerine el konulması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftanın 2 günü ispatı vücutta bulunması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verirken, mahkemenin uygun gördüğü teminat koşullarını yerine getiremeyen zanlı hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

135 TL KARŞILIĞINDA SATTI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının 13 Haziran 2020 tarihinde saat 22:00 sıralarında kamyonet bir araç ile Organize Sanayi Bölgesi’nde 3’üncü sokakta Nurcan İyican’a ait ambara girerek 160 kilo hurda demiri sirkat ettiğini, zanlının 14 Haziran tarihinde ise söz konusu demirleri 135 TL karşılığında sattığını açıkladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada kamera kayıtlarından yapılan incelemede önce aracın tespit edildiğini ardından zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Türe, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.