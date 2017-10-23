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İbadi'den ABD'ye: Kimsenin içişlerimize karışma hakkı yok

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İbadi'den ABD'ye: Kimsenin içişlerimize karışma hakkı yok
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın "İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin" açıklamasına ilişkin, "Hiç kimsenin Irak’ın içişlerine karışma hakkı yoktur" dedi.

Irak Başbakanı İbadi'nin medya ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Haşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak'ın 'içişlerine müdahale' olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kimsenin Irak'ın içişlerine karışma hakkı yoktur" dendi.

Tilerson pazar günü Suudi Arbistan'da yaptığı açıklamada İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile İran'ın Irak'a IŞİD ile savaşta destek amaçlı gönderdiği danışmanlarının 'evlerine dönmesi' gerektiğini söylemişti.

Tillerson Irak'tan çekilme çağrısı yaptığı güçlerin adını vermezken, Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'li bakanın hem Haşdi Şabi'yi, hem de İran Devrim Muhafızları'nın dış unsurlarından Kudüs Gücü'nü kast ettiğini söylemişti.

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