İBB önünde açıklama yapan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

İBB Trafik Radyosu Koordinatörü olan Kazanasmaz, bir grup belediye çalışanıyla birlikte belediye önünde toplanarak basın açıklaması yapmış, İmamoğlu'nu protesto etmişti.

Belediye çalışanlarının seçim sürecinde taraf olması kamuoyunda tepki yaratmıştı. Odatv'nin haberine göre Kazanasmaz bugün işten çıkarıldı.

2005 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Kazanasmaz, İmamoğlu'nun AKP'nin israf politikalarını eleştirmesinin ardından bir grup çalışanla birlikte belediyenin Saraçhane'deki binası önünde toplanmıştı.

Kazanasmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

"131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

Bugün işine son verilen Kazanasmaz'ın belediye seçimlerinde taraf olması, eylem yapması, bir adayı hedef alması, kamuoyunda tepki yaratmış, Kazanasmaz'a yönelik istifa çağrıları yapılmıştı.