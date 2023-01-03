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İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın dövmesini gerçek sandı

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Photoshop ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına İbrahim Tatlıses'in dövmesi yapıldı. Tatlıses ise Lipa'nın dövmesini gerçek sandı.
İbrahim Tatlıses Dua Lipa’nın dövmesini gerçek sandı

Bir sosyal medya kullanıcısı Dua Lipa’nın sırtına İbrahim Tatlıses’in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi. Aynı zamanda Tatlıses’in en çok kullandığı kelime olan ‘Allah cezanı verecek’ sözünü de photoshopla Lipa’nın koluna ekledi.

Bu görüntüyü gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, “Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim” notuyla fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatlıses kısa sürede gerçeği fark edip fotoğrafı sildi.

İşte İbrahim Tatlıses’in gerçek sandığı o dövme…

ibrahim-tatlises.jpg

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