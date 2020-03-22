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İçinde Yaklaşık 100 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Kıyıya Yanaştırmadılar

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İçinde Yaklaşık 100 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Kıyıya Yanaştırmadılar
İçinde Yaklaşık 100 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Kıyıya Yanaştırmadılar

Rum Liman Polisi’nin, Kavo Greko açıklarında, içerisinde yaklaşık 100 mültecinin bulunduğu tekneyi, Korona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında kıyıya yanaştırmadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, dün sabah saat 11:00 sularında fark edilen teknenin, Rum Liman Polisi tarafından durdurulduğunu ve kıyıya yanaşmasına izin verilmediğini yazdı.

Haberde, teknenin Kavo Greko açıklarında, sahilden yaklaşık 10 deniz mili uzakta bulunduğu; teknedeki mültecilere yardım ve yakıt tedarik edildiği ve tercüman aracılığıyla, teknenin kıyıya yanaşmaması için gereken tüm çabanın gösterildiği kaydedildi.

Gazete, mültecilerin Rum Liman ve Deniz Polisi ekiplerince denetleneceğini belirtirken, mültecilerin başka bir güzergaha gitmeyi reddettiklerini yazdı.

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