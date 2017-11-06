İdris'ten ücretli adaylığa tepki

TDP Genel Sekreteri Asım İdris sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ücret alınarak yapılan Milletvekili adaylıklarına tepki gösterdi.
UBP geçtiğimiz gün tamamlanan aday müracaatlarında 8700 TL müracaat ücreti almış, adaylıkları kesinleşenlerden ise bu ücreti 30 BİN TL'ye tamamlanmasını isteyeceğini açıklamıştı.
İşte o açıklama;
"Ücretili Adaylık" konusunun siyasetimize etkileri sorgulanmalı.
"Ücretli adaylık" demokrasiye, katılımcılığa ve eşitliğe aykırı bir durm ortaya çıkarıyor.
Yada da bağımlı siyasetci adayları yaratıyor.
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