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İki Toplumlu Öğretmenler Platformu, Kıbrıs’ın güneyinde okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

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Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçen Kıbrıslı Türk öğretmenlerle birlikte platform üyesi Kıbrıslı Rum öğretmenler güneydeki iki okulu ziyaret etti.
İki Toplumlu Öğretmenler Platformu, Kıbrıs’ın güneyinde okul ziyaretleri gerçekleştirildi.

İki Toplumlu Öğretmenler Platformu’ndan verilen bilgiye göre, İki Toplumlu Öğretmenler Platformu’na bağlı eğitim sendikalarına üye öğretmenlerin geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve Ocak ayının ilk günlerinde kuzeyde bir lise ve okulöncesi merkezine yapılan ziyaretin ardından dün Lefkoşa’da Lakatamia bölgesinde bir ortaokul ve bir lise ziyaret edildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçen Kıbrıslı Türk öğretmenlerle birlikte platform üyesi Kıbrıslı Rum öğretmenler güneydeki iki okulu ziyaret etti.

Her iki okulun platform üyesi müdürleri ziyarette yaptıkları konuşmalarda uzun yıllardan beri yapılan işbirliğinin çözüm ve barışa katkısına değindi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Başkanı Emel Tel yaptıkları konuşmalarda karşılıklı ziyaretlerin iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürü oluşturulmasında önemli olduğunu, bunun öğrenciler, gelecek açısından öneminden ve bunu sağlamada eğitimin ve öğretmenlerin rolünden bahsettiler.

Ülkede birleşik, federal Kıbrıs’a ulaşmada BM Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un, ortaya koyduğu çabanın desteklenmesinin önemine vurgu yapılarak, liderlerin bu süreci iyi değerlendirip, zaman kaybetmeden masaya oturmaları ve Guterres çerçevesinde bir anlaşmayla sonuçlandırmaları gerekliliğine değinildi.

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