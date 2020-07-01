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İkinci uçak da indi: 233 yolcu Ercan’da

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İkinci uçak da indi: 233 yolcu Ercan’da
İkinci uçak da indi: 233 yolcu Ercan’da

Ülkeye karantinasız bir şekilde, “Çift PCR” yöntemiyle girecek olan yolcuları taşıyan ve İstanbul’dan havalanan ikinci tarifeli uçak da saat 08.00 sıralarında Ercan’a iniş yaptı.

Pegasus’a ait uçakta, 233 yolcu bulunuyor.

“C” kategorisine dahil olan ülkeleri ziyaret eden ya da söz konusu ülkelerden gelen yolcular karantinaya alınacak, karantina masraflarını kendileri ödeyecek.

Yolcular, son 72 saati kapsayan PCR testlerini, Ercan’daki sağlıkçılara sunacak, ardından da buradaki PCR testleri yapılacak.

Daha sonra ise “test sonuçları çıkana kadar toplum içine çıkmayacaklarını taahhüt eden” bir belge imzalayıp ülkeye giriş yapacaklar.

THY’ye ait ilk uçak ise saat 02.30 sıralarında havaalanına iniş yapmıştı.

Ercan, yaklaşık 3 buçuk ay sonra, iki tarifeli uçağa pistini açmış oldu…

Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren havalimanı, liman ve kara giriş kapısından giriş yapacaklara gelecekleri ülkelere göre üç grup belirlendi.

A Grubunda yer alan ülkelerden gelecek yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracak. Ancak A grubu ülkelerinden gelecek yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Grubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B Grubu’ndaki uygulama geçerli olacak.

B Grubu’nda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak, ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edecek.

PCR testleri Ercan Havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısı’ndan alınacak.  C Grubu’ndan gelecek yolcular ise KKTC’de karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacak.

Yine C Grubu dışında bulunan diğer ülkelerden gelenlerde aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini ödeyecek.

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