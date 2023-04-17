  • BIST 5.121,30
  • Altın 1252.474
  • Dolar 19.3736
  • Euro 21.3013
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

İklim aktivistleri kömür taşıyan treni bastı

» »
Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinde protestocuların, Newcastle Limanı'na giden bir treni durdurduktan sonra vagonlarından kömür çıkarmaya başlaması üzerine onlarca kişi gözaltına alındı.
İklim aktivistleri kömür taşıyan treni bastı

New Daily sitesinin haberine göre, iklim aktivistleri, treni Pasifik otoyolu yakınlarındaki Sandgate'ten geçerken limandan birkaç kilometre uzakta durdurdu.

Rising Tide grubunun üyesi yaklaşık 20 kişi trene tırmanarak yüklü vagonlardan kömür boşaltmaya başladı.

Bir diğer 30 kişi de demir yolu hattında kömürün boşaltılmasına destek sağladı.

Akvitistlerin eylemi sırasında tren en az 4 saat bekledi.

Yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Dünyanın en büyük kömür ihracat limanı olan Newcastle'dan her yıl geçen 71 milyar dolarlık malın büyük bir kısmını termal ve metalürjik kömür oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite sınavı stresi ile nasıl başa çıkılır?14 Nisan 2023 Cuma 22:38
  • Bilimsel araştırma: Olumlu düşünenler daha geç yaşlanıyor14 Nisan 2023 Cuma 12:27
  • Courtyard Platinum şimdi Lansman fiyatları ile satışta14 Nisan 2023 Cuma 10:58
  • Günlük burç yorumları (13 Nisan 2023)13 Nisan 2023 Perşembe 08:36
  • Günlük burç yorumları (12 Nisan 2023)12 Nisan 2023 Çarşamba 08:00
  • Uyku sorunu yaşayanların felç riski artıyor11 Nisan 2023 Salı 22:00
  • İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu11 Nisan 2023 Salı 21:45
  • Haftalık burç yorumları (10 - 16 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 17:41
  • Buz Devri’nde uyuyakaldı, 30 bin yıl sonra bulundu11 Nisan 2023 Salı 12:20
  • Günlük burç yorumları (11 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti