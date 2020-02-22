  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

İktidarın 53 Yıldır Aynı Ailede Olduğu Togo'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılıyor

» »
Batı Afrika Ülkesi Togo'yu Eski Devlet Başkanı Gnassingbe Eyadema 1967-2005 Yıllarında, Oğlu Faure Gnassingbe De 2005'ten Bugüne Yönetti
İktidarın 53 Yıldır Aynı Ailede Olduğu Togo'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılıyor

 İktidarın 1967'den bu yana Gnassingbe ailesinin elinde olduğu Togo'da halk, cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan birinin yüzde 50'yi geçememesi durumunda, en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Togo'yu 1967'den beri yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın 2005'te ölümüyle devraldığı iktidarı halen sürdüren Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, ülkeyi 5 yıl daha yönetmek istiyor.

Bağımsızlığını 1960'ta kazanan eski Fransız sömürgesi Togo'da Gnassingbe Eyadema, 1967'de iktidarı darbeyle ele geçirerek tek partili yönetimle muhalefet olmadan uzun süre ülkeyi yönetti.

Batı'dan gelen baskılar sonucu 1992'de yapılan anayasa referandumu ile ülke çok partili hayata geçti.

Devlet başkanının görev süresinin 5 yıl ile sınırlandırılmasına yönelik madde, 2002'de parlamentoda değiştirildi ve sınırlama kaldırıldı.

Eyadema'nın Şubat 2005'te kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından oğlu Faure Gnassingbe, anayasaya aykırı şekilde ordu tarafından cumhurbaşkanı atandı.

Gnassingbe, uluslararası kamuoyunun baskısı sonucu 20 gün sonra görevi bıraksa da, Nisan 2005'te düzenlenen seçimi kazanarak cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefet, ordunun Gnassingbe'nin güçsüz olduğu bölgelerden oy sandığı çaldığını gerekçesiyle geniş çaplı protestolar düzenledi.

Askerlerin müdahalesiyle çıkan şiddet olaylarında 400'e yakın kişi yaşamını yitirirken, 40 binden fazla Togolu da komşu ülkelere sığındı.

Faure Gnassingbe, 2010 ve 2015'teki tartışmalı seçimleri de kazanarak 3 dönem görevini sürdürdü.

UZLAŞI İÇİN ULUSLARASI TOPLUM DEVREYE GİRDİ

Muhalefet komisyonu, Ağustos 2017'den Aralık 2018'e kadar düzenlediği protestolar, iş bırakma eylemleri ve açlık grevleriyle ülkeyi yönetilemez hale getirmeye çalıştı.

Artan şiddet sarmalı nedeniyle uluslararası toplum devreye girerek hükümet ile muhalefetin uzlaşması için çaba gösterdi.

Ancak muhalefet, Gnassingbe'nin görev süresi sınırlamasına dair anayasa değişikliğinin geçmiş dönemleri kapsamaması şartını, Cumhurbaşkanına 2020 ve 2025 seçimlerinde aday olarak 10 yıl daha iktidar şansı vermemek için reddetti.

Daha sonra ana muhalefetin Aralık 2018 genel seçimlerini boykot etmesiyle Gnassingbe'nin partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederek anayasa değişikliğini istediği şekliyle parlamentodan geçirmeyi başardı.

ANKETLER SEÇİMİN FAVORİSİ OLARAK GNASSİNGBE'Yİ GÖSTERİYOR

Togo Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), önce Katolik Kilisesi'nin seçimlerde gözlemci bulundurma talebin reddetti, bağımsız gözlemci grubu Togo Ulusal Danışma Sivil Toplumu'nun 500 üyesinin akreditasyonunu "seçimlere müdahale etmeye hazırlandıkları" gerekçesiyle iptal etti.

CENI ayrıca, şeffaflığın sağlanması için sonuçların bölge bölge açıklanması talebini geri çevirdi ve sonuçların toplu olarak açıklanacağını bildirdi.

Muhalefetin kendi arasında birlik sağlayarak çatı aday çıkaramaması nedeniyle, seçimin favorisi olarak Cumhurbaşkan Faure Gnassingbe görülüyor.

Gnassingbe, 6 adaya karşı yarıştığı iki turlu seçimi kazanırsa, 53 yıldır süren aile iktidarını en az 5 yıl daha uzatmış olacak.

Yaklaşık 3,5 milyon seçmenin bulunduğu Togo'da, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek.

Son yıllarda, enerji ve ulaşım yatırımları güdümlü yüzde 5'lik ekonomik büyüme gösteren Togo'da, Dünya Gıda Programı'na göre nüfusun yarısından çoğu gıda güvensizliğinden etkileniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi imha ettik18 Şubat 2020 Salı 18:47
  • Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi imha ettik18 Şubat 2020 Salı 17:15
  • Hafter Güçlerinin Hedef Aldığı Mitiga Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı18 Şubat 2020 Salı 13:08
  • Mali'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi18 Şubat 2020 Salı 11:30
  • Dört Afrika Ülkesi, Ebola Aşısının Kullanımını Onayladı18 Şubat 2020 Salı 11:24
  • Libya Krizine Çözüm Amacıyla Askeri Komite Toplantısının İkinci Turu Cenevre'de Başlıyor18 Şubat 2020 Salı 10:58
  • Münih'ten Libya için silah ambargosuna bağlılık çağrısı16 Şubat 2020 Pazar 20:09
  • Hafter'den Libya'daki Ateşkes Sürecine Açık Tehdit…15 Şubat 2020 Cumartesi 11:28
  • Libya hükümeti: Ateşkesi ihlal eden Hafter güçlerinden hesap sorulsun14 Şubat 2020 Cuma 09:53
  • Libya'da Ateşkes Talep Eden Bmgk Kararı Kabul Edildi13 Şubat 2020 Perşembe 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti