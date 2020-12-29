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İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Akartaş ilaçları doğru şekilde kullanmanın önemi ile ilgili bilgiler paylaştı.
İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Akartaş ilaçları doğru şekilde kullanmanın önemi ile ilgili bilgiler paylaştı.

   “Günümüzde tablet, kapsül, şurup, sprey ve merhem gibi pek çok ilaç şekli bulunmakla birlikte bunlardan bazılarının hastalar tarafından yanlış şekilde kullanıldığı sıklıkla gözlenmektedir” diyen Akartaş, özellikle ilaçların aç veya tok alınması ile ilgili doğru bilinen yanlışların olduğuna dikkat çekti. Akartaş, “Tok karına alınacak olan tablet veya kapsül formundaki ilaçlar yemekten hemen sonra, aç karına alınacak olan ilaçlar ise yemekten 2 saat sonra ile bir sonraki ana öğüne 1 saat kalana kadarki süre zarfında alınmalıdır” diyerek, özellikle mide ilaçlarının aç karına, antibiyotiklerin ise tok karına alınmasına özen gösterilmesine vurgu yaptı.

   Şuruplarda zamanla sedimentasyon denilen ilacın çökme durumunun gözlenebileceğine değinen Akartaş, “Bu durum özellikle süspansiyonlarda rastlanan ve ilacın her seferinde eşit dozda alımını engelleyen önemli bir stabilite problemidir. Bu durumun önüne geçilmesi ve hastaların her kullanımda eşit dozda ilaç almasını sağlamak amacıyla şuruplar her kullanımdan önce mutlaka iyice çalkalanmalıdır” dedi.

   Akartaş, burun spreylerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili sözlerine ise şöyle devam etti: “Burun spreyleri kullanılmadan önce burun boşaltılarak temizlenmeli, sprey burunun içine sıkıldıktan sonra başın geriye doğru 3-5 dakika boyunca yatırılarak sıvının geriye doğru akması sağlanmalıdır. Bu aşamada burunun hızlıca nefes alarak çekilmesi, ilacın yutulmasına ve burunun iç mukozasına tamamen nüfuz edememesine neden olacağından dolayı bu durumdan kaçınılmalıdır.”

  “Kulak damlalarının kullanılmadan önce avuç içerisinde birkaç dakika ısıtılması, hastaların tahriş olma riskini azaltmaktadır” diyen Akartaş, damla uygulanacak olan kulak yukarı bakacak şekilde hastanın yan tarafına yatması, kulak memesinin yavaşça yukarıya doğru çekilerek damlanın sıkılmasının gerekmekte olduğunu ve damlanın kulak içerisine iyice yayılabilmesi için yana yatış pozisyonunun 3-5 dakika boyunca değiştirilmemesinin önemli olduğunu ifade etti.

  Açıklamasına göz merhemlerinin kullanımı ile devam eden Akartaş, “Göz merhemlerini kullanmadan önce hastalar mutlaka ellerini sabun ve suyla yıkamalı ve bir ayna önünde ilacı uygulamaları gerekmektedir. Hasta başını geriye doğru yatırarak yukarıya bakmalı, merhemi alt göz kapağının iç kısmını kaplayacak miktarda uygulamalıdır. Uygulama sonrasında ilacın gözün yüzeyine tamamen yayılmasını sağlamak için gözün 1-2 dakika boyunca kapatılması ve sonrasında kırpılması gerekmektedir. Merhemler çoğunlukla yağlı yapılar olduğundan dolayı görmede kısa süreli bulanıklığa sebep olabilir. Bu durumlarda gözün kesinlikle ovalanmaması ve göze temas edilmemesi gerekir. Aksi halde mikroorganizma kontaminasyonuna veya enfeksiyona sebep olunabilir” dedi.

   Akartaş son olarak, “İlaçların doğru şekilde kullanılması, tedavi süresini kısaltır, daha az yan etkiye sebep olarak hastanın ilaca olan uyuncunu artırır. İlacınızı doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için eczacınıza danışınız” dedi.

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