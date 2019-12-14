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İlk aday Tufan Erhürman, 17 Aralık'ta CTP açıklıyor

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İlk aday Tufan Erhürman, 17 Aralık'ta CTP açıklıyor
İlk aday Tufan Erhürman, 17 Aralık'ta CTP açıklıyor

2020 yılının Nisan ayında yapılacak KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siyasette hareketlilik yaşanıyor. Henüz Cumhurbaşkanı adayları resmen açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal veren isimlerden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 adaylı bir seçime doğru gidildiğini söylemek mümkün.

DETAY ANALİZ

17 ARALIK'TA CTP AÇIKLIYOR

17 Aralık salı günü toplanacak olan CTP Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında CTP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayının CTP Genel Başkanı ve 40. Hükümet Başbakanı da olan Tufan Erhürman olarak açıklanması bekleniyor.

 

UBP'DE HAZIR

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'nin de adayının 41. Hükümetin Başbakanı olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar olması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra UBP Parti Meclisi'nin toplanıp Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması bekleniyor.

 

YDP SAHAYA DA İNDİ

Yeniden Doğuş Partisi 2020 Nisan ayında yapılacak olan Cuhurbaşkanlığı seçimlerine parti genel başkanı Prof. Erhan Arıklı ile girmeye hazırlanıyor. YDP köy ziyaretlerini "istişare toplantıları" ve "Hedef Cumhurbaşkanlığı" adı altında başlatmış bulunuyor. YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Erhan Arıklı'yı aday göstereceği kesinleşmiş durumda. Adaylığın Ocak ayı içerisinde bir şölen ile duyurulması bekleniyor.

 

AKINCI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın adaylık ile ilgili kararlı olduğu ancak adaylığını ne zaman açıklayacağının ise henüz netleşmediği belirtiliyor.

 

ÖZERSAY RENK VERMİYOR

HP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın da kişisel olarak Cumhrubaşkanlığı seçimlerine aday olmak istediği biliniyor. Özersay henüz daha aday olup olmayacağı ile ilgili bir sinyal vermiş durumda değil.

 

DENKTAŞ BEKLEYEBİLİR

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş'ın da aday olmak istediği biliniyor ancak Denktaş'ın bir dönem daha adaylıkla ilgili bekleyebileceği siyasi kulislerde konuşuluyor.

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