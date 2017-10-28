İlk maçlar tamamlandı

Türk Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile Gençlik Gücü halı sahasında yer alan turnuvada üç takımın yer aldığı B Grubu’nda Havadis Gazetesi ile Diyalog Medya Grubu Perşembe akşamı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada 4-3’lük skorla galip gelen Diyalog, turnuvaya üç puanla başlamış oldu. Arena Spor Kolik’in bay geçtiği hafta sonunda A ve B gruplarında ilk maçlar tamamlandı.
İKİNCİ MAÇLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda ikinci karşılaşmalar 31 Ekim Salı ve 2 Kasım Perşembe günlerinde oynanacak. Alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:
Sonuçlar
B Grubu: Havadis – Diyalog: 3-4
Arena Spor Kolik (Bay)
B GRUBU O G B M A Y AV P
1. Diyalog 1 1 - - 4 3 1 3
2. Arena Spor Kolik - - - - - - - -
3. Havadis 1 - - 1 3 4 -1 0
31 Ekim Salı
A Grubu: Yenidüzen – Kıbrıs (19.00)
A Grubu: BRT – NPN (20.00)
2 Kasım Perşembe
B Grubu: Diyalog – Arena Spor Kolik (20.00)
Havadis Gazetesi (Bay)
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