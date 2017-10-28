İlk maçlar tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda gruplardaki ilk maçlar tamamlandı.

Türk Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile Gençlik Gücü halı sahasında yer alan turnuvada üç takımın yer aldığı B Grubu’nda Havadis Gazetesi ile Diyalog Medya Grubu Perşembe akşamı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada 4-3’lük skorla galip gelen Diyalog, turnuvaya üç puanla başlamış oldu. Arena Spor Kolik’in bay geçtiği hafta sonunda A ve B gruplarında ilk maçlar tamamlandı.

İKİNCİ MAÇLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda ikinci karşılaşmalar 31 Ekim Salı ve 2 Kasım Perşembe günlerinde oynanacak. Alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:

Sonuçlar

B Grubu: Havadis – Diyalog: 3-4

Arena Spor Kolik (Bay)

B GRUBU O G B M A Y AV P

1. Diyalog 1 1 - - 4 3 1 3

2. Arena Spor Kolik - - - - - - - -

3. Havadis 1 - - 1 3 4 -1 0

31 Ekim Salı

A Grubu: Yenidüzen – Kıbrıs (19.00)

A Grubu: BRT – NPN (20.00)

2 Kasım Perşembe

B Grubu: Diyalog – Arena Spor Kolik (20.00)

Havadis Gazetesi (Bay)