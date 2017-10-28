Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 50. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni 30 Ekim’de ilkokullar arası kızlar, 13 Kasım’da ise ilkokullar arası erkek takımları arasında gerçekleşecek.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora tarafından yapılan açıklamaya göre, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek olan etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, öz güven becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedeflenmekte. “Şölene katkı koyan herkese teşekkür ederiz” denilen açıklamaya göre şölen programı şöyle:

“TARİH: 30 EKİM 2017 PAZARTESİ

YER: ATATÜRK SPOR SALONU

ŞÖLEN FİKSTÜRÜ

09.30 : YAKIN DOĞU İLKOKULU – 9 EYLÜL İLKOKULU

10.00 : AKDOĞAN DR.FAZIL KÜÇÜK İLKOKULU – 23 NİSAN İLKOKULU

10.30 : NECATİ TAŞKIN İLKOKULU – LEVENT İLKOKULU

11.00 : 9 EYLÜL İLKOKULU – ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU

11.30 : YAKIN DOĞU İLKOKULU – 23 NİSAN İLKOKULU

12.00 : AKDOĞAN DR.FAZIL KÜÇÜK İLKOKULU – LEVENT İLKOKULU

12.30 : ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU - NECATİ TAŞKIN İLKOKULU

OYUN KURALLARI

1- HER TAKIM MAÇ SAATİNDE MÜSABAKANIN OYNANACAĞI SALONDA OLMALIDIR.

2- MÜSABAKALAR 8’ER DAKİKADAN 2 PERİYOT ŞEKLİNDE OYNANACAKTIR.

3- PERİYOT ARASI 2 DK OLACAKTIR.

4- MAÇ ESNASINDA SÜRE SADECE SERBEST ATIŞ VE MOLA ESNASINDA DURACAKTIR.

5- HER TAKIMIN 1.PERİYOTTA 1 TANE, 2.PERİYOTTA DA 1 TANE OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 2 TANE MOLA HAKKI VARDIR.

6- BİR OYUNCUNUN MAÇ SÜRESİ BOYUNCA 4 FAUL YAPMA HAKKI VARDIR.

7- HER PERİYOTTA 3 TAKIM FAULUNDEN SONRA YAPILACAK HER FAULDE KARŞI TAKIM SERBEST ATIŞ KULLANACAKTIR.

8- MÜSABAKALARDA TÜM ÇOCUKLARIN OYNATILMASI GEREKMEKTEDİR.

9- MÜSABAKALAR ERKEKLERDE 6 NUMARALI, KIZLARDA İSE 5 NUMARALI TOP İLE OYNANACAKTIR.

10- MÜSABAKA SONLARINDA MUTLAKA MAÇ SONU SERAMONİSİ YAPILACAKTIR.(ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETMESİ.)”