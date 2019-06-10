  • BIST 93.508
  • Altın 247,288
  • Dolar 5,7970
  • Euro 6,5506
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın tarihi belli oldu

»
CHP'li Engin Altay ve AK Partili Mahir Ünal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayınla ilgili ortak açıklama yaptı.
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın tarihi belli oldu

İki rakip, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da, bütün kanallarda yayınlanabilecek şekilde canlı yayına çıkacaklar. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Moderatör ise Fox TV'den İsmail Küçükkaya olacak.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı televizyon programı için, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal ve Altay, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de yapılacağını açıkladı. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

AK Partili Mahir Ünal ile CHP’li Engin Altay, canlı yayın konusunda detayları netleştirmelerinin ardından ortak açıklama yaptılar. İlk sözü alan Mahir Ünal şöyle konuştu: ”Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” dedi.

EŞİT SÜRE, EŞİT SORU

CHP’li Altay ise ”İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede eşit soruları sormak suretiyle yayını gerçekleştirecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek” diye konuştu. Ünal da, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı programın ”eşit süre, eşit soru” ilkesine göre yapılacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu’nun VIP krizine müdahale anları: “Başkanım kurban olayım gel şuradan vatandaş gibi gidelim”08 Haziran 2019 Cumartesi 16:08
  • Notalar havada uçuşuyor: Türkiye Kırgızistan'a karşı notayla yanıt verdi08 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
  • İmamoğlu’nun VIP’teki krize müdahale anları: Kurban olayım gel şuradan vatandaş gibi gidelim08 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
  • Son dakika… Binali Yıldırım Uğur Dündar’ı istedi07 Haziran 2019 Cuma 21:11
  • Rusya, S-400'lerin teslimine 2 ay içinde başlayacak07 Haziran 2019 Cuma 20:25
  • ORC son İstanbul anketini paylaştı: Binali Yıldırım önde07 Haziran 2019 Cuma 18:37
  • İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu'yu protesto edenlerin tamamı Ekrem gibi Müslüman gözüken Pontuslar07 Haziran 2019 Cuma 13:54
  • S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'07 Haziran 2019 Cuma 10:19
  • Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi07 Haziran 2019 Cuma 09:25
  • Optimar ve MAK Araştırma'dan son seçim anketi! İşte oy farkı06 Haziran 2019 Perşembe 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti