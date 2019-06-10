İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın tarihi belli oldu

CHP'li Engin Altay ve AK Partili Mahir Ünal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayınla ilgili ortak açıklama yaptı.

İki rakip, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da, bütün kanallarda yayınlanabilecek şekilde canlı yayına çıkacaklar. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Moderatör ise Fox TV'den İsmail Küçükkaya olacak.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı televizyon programı için, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal ve Altay, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de yapılacağını açıkladı. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

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AK Partili Mahir Ünal ile CHP’li Engin Altay, canlı yayın konusunda detayları netleştirmelerinin ardından ortak açıklama yaptılar. İlk sözü alan Mahir Ünal şöyle konuştu: ”Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” dedi.

EŞİT SÜRE, EŞİT SORU

CHP’li Altay ise ”İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede eşit soruları sormak suretiyle yayını gerçekleştirecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek” diye konuştu. Ünal da, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı programın ”eşit süre, eşit soru” ilkesine göre yapılacağını söyledi.