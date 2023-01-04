İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Suç duyurusunda bulunacağız

Soylu'nun, 'terörle iltisaklı' olduklarını iddia ettiği halde söz konusu personelin neden görevden alınmadığını soran İmamoğlu, Soylu'nun görev suçu işlediğini ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de "terörle iltisaklı" kişilerin çalıştığı iddialarına bugün Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısı ile yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun "terörle iltisaklı" olduklarını iddia ettiği halde, söz konusu personelin neden görevden alınmadığı sorusunu yönelten İmamoğlu, Soylu'nun görev suçu işlediğini ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Soylu'nun "adil" olmadığını belirten İmamoğlu, "Bu Bakan 26 Kasım tarihli açıklamasında neredeyse CHP'li belediyeler kadar AK Partili belediyelere de soruşturma açtığını söylemişti. Yani 'adil insan' kaftanı giymeye çalışmıştı. Tek soru sordum; 'AK Parti belediyelerinde hiç personelle ilgili terör soruşturması açtın mı' diye. Yanıt veremedi. Son basın toplantısında tek kelime dahi buna değinmedi" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun görevden alma için 'yetkim yok' dediği açıklamasını anımsatan İmamoğlu, OHAL kapsamında çıkartılan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İçişleri Bakanı'na belediyelerdeki "sakıncalı personelin" işten çıkartılması yetkisi verildiğini tekrarladı.

İmamoğlu: Soylu görev suçu işledi

Bakan Soylu'nun "terörist diye iddia ettiği kişileri" işten çıkartmadığını belirten İmamoğlu, bu nedenle Bakan Soylu'nun "görev suçu" işlediğine dikkat çekti.

İzmir Valiliğince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Belgesi'ni paylaşan İmamoğlu "Yasaya göre işten çıkartma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor. Buradan sormak istiyorum, hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi, iştirak şirketinden olur vererek işten çıkarttınız?" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bakan Bey şimdi bir toplantı daha yapmalı ve neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de 8 ay boyunca bu yetkisini kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı" dedi.

"Bakanın görev ihmalini resmi belgeyle kanıtlamış durumdayız" diyen İmamoğlu, "Takipçisi olup, hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini de sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Erzurum ve Kocaeli gibi valiliklere gönderdiği belgeyi de paylaşan İmamoğlu, konunun yine kamu görevinden çıkarma olduğunu söyledi. Bu valiliklerin yazıyı ilgili belediyelere gönderdiğini, bu belediyelerin de AKP'li olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse, bunun nedeni ile ilgili olarak bir bilgilendirme açıklaması yapar mısınız? Mesella, bu AK Parti belediye başkanları için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı?" diye sordu.

"İBB'yi neden mercek altına almadınız?"

Anayasa Mahkemesi'nin 28 Kasım 2019'dan 18 Nisan 2021'e kadar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasını yasakladığını hatırlatan İmamoğlu, "terörle iltisaklı" olduğu iddia edilen kişilerin isimlerini saydı. Bu dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden aldıklarını ve sicili temiz görünen bu insanları işe kabul ettiklerini kaydeden İmamoğlu, "Biz ne istihbarat notlarını bulabiliriz, ne de KHK ile işlerine son verildiğin bilebiliriz. Şimdi bir hata varsa bu hatanın sahibi ben miyim, yoksa milli güvenliğe tehdit gördüğü bu isimlerle ilgili gereğini yapmayan, belgelerle görev ihmali yaptığını kanıtladığımız bakan mı?" şeklinde konuştu.

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde işe alınan "12 kişinin terör kaydı" çıktığını ifade eden İmamoğlu, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Bu ülkede terör ben İBB Başkanı olunca başlamadığına göre, bu dönemlerde İBB ve iştirak şirketlerine terör ilişkili ve iltisaklı insanların sızmasına neden izin verdiniz? Bu dönemde içişleri bakanı olarak, İBB'yi neden mercek altına almadınız? Üstelik arşiv araştırmaları gelmesine rağmen kılınızı dahi kıpırdatmamanız alenen görevi ihmal suçu değil mi?"

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Bakan Bozdağ'ı "suskunlukla" suçladı

İBB Başkanı İmamoğlu basın toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da yüklendi. "Bir de Soylu'nun yarattığı kirlilikte gizlenen ama en az onun karanlık olan bir bakan daha var: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ" diyen İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi yasak davasına bakan hakim, sıra dışı şekilde görevden alınıyor, Adalet Bakanı'ndan çıt yok" şeklinde konuştu. Davasına bakan hakimin tehdit edildiğini söylediğin, ancak Bozdağ'ın sessiz kaldığını belirten İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'na alel acele ceza vermek için yarışan savcı ve hakim bana yasada olmayan bir maddeden ceza veriyor, bunu karara yazıyor, hapis cezasını bile doğru hesaplayamıyor, şu basiretsizliğe dahi diyecek tek kelimeniz yok!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bana siyasi yasak verileceğini önceden bilip, Adalet Bakanı olarak AK Parti Genel Başkanı ve yöneticileriyle toplantıya katıldığını iddiasını bile yalanlamıyorsun bile. Yine sessiz, yine suskunsun" sözleriyle Bozdağ'ı eleştirdi.

"Gök kubbeyi başınıza yıkarız"

Ekrem İmamoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında kullandığı "gök kubbeyi başınıza yıkarız" söylemini bugün de tekrarladı. "İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanı ve ortağı parti lideri pasta keserek İstanbul'un iradesiyle oynamaya karar vermişse…, yargıyla, siyasi baskılarla bizi millete hizmet yolundan çevirmeye kalkarsanız…, yasada olmayan şekilde siyasi yasak istenen davamda hukuksuz uygulamalara son verilmezse, gök kubbeyi başınıza yıkarız" şeklinde konuşan İmamoğlu, gök kubbenin başa sandıkta yıkılacağına işaret etti.