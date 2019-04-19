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İmamoğlu'nun İBB veri tabanlarını kopyalamasına: "yürütmeyi durdurma" kararı

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İmamoğlu'nun İBB veri tabanlarını kopyalamasına: "yürütmeyi durdurma" kararı
İmamoğlu'nun İBB veri tabanlarını kopyalamasına: "yürütmeyi durdurma" kararı

İstanbul 4.İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların veri tabanlarının incelenmesi ve kopyalanması işlemi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından mahkeme kararının bir kopyasını, "Nedir bu panik? AKP hani 'yargı vesayetine karşıydı?" notuyla paylaştı.

Belgede imzası bulunan isimler, AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kalaycı ve İBB İmar Komisyonu Başkanı Güngören Belediye Meclis Üyesi Yüksek Akyol.

 

İBB Başkanlığı: Tebligat yapılınca gereği yapılacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan mahkemenin belediye veri tabanının kopyalanması işlemi için verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır" dendi:

Quote Message: Değerli basın mensupları; Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."

Değerli basın mensupları; Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."

 
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