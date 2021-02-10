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İnce’nin partisine geçeceği iddia edilen 17 milletvekilinden açıklama: İtibar suikasti girişimi

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CHP’li 17 milletvekili, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecekleri İddiasını ortak açıklamayla yalanladı ve bu haberleri, “itibar suikasti" olarak nitelendirdi.
İnce’nin partisine geçeceği iddia edilen 17 milletvekilinden açıklama: İtibar suikasti girişimi

CHP’li 17 milletvekili, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecekleri İddiasını ortak açıklamayla yalanladı ve bu haberleri, “itibar suikasti" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz pazartesi günü CHP’den istifa eden İnce, kuracağı partiye yeni katılımlar olacağı açıklaması yapmıştı. İnce, İYİ Parti’nin ardından parlamentoda en fazla milletvekili olan parti olacaklarını ifade etmişti.

İnce’nin açıklamalarının ardından Yeni Asır gazetesinde isimleri verilerek 17 milletvekilinin İnce’nin partisine geçeceği iddiası yer aldı. Haberdeki 17 milletvekili, haberin yayımlanmasının ardından ortak açıklama yaptı.

CHP’nin ağır bir saldırı altında olduğu bulunduğu ve kenfilerine dönük “itibar suikasti” yapıldığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı'nın iktidarı için Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”

Açıklamada imzası bulunan milletvekilleri şöyle: Burcu Köksal, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, Yaşar Tüzün, Mehmet Göker, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Özgür Ceylan, Teoman Sancar, Necati Tığlı, Zeynel Emre, Mahir Polat, Çetin Arık, Süleyman Girgin, Özkan Yalım.

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