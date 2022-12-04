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İncirli: Belediyenin kendine ait spor tesisi olacak

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.
İncirli: Belediyenin kendine ait spor tesisi olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

CTP Belediye Meclis Üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyarette, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşma gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, belediyeye ait spor tesisi kazandıracaklarını vurguladı.

Yaşam boyu sporun önemine işaret eden Usar İncirli, israfı önleyecek ve verimliliği artıracak projeleri hazırladıklarının altını çizdi.  

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