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“İngiliz Milletler Topluluğu’ndan” Kapalı Maraş Konusunda “Endişe”

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“İngiliz Milletler Topluluğu” (Commonwealth) üyesi ülkelerin, kapalı bölge Maraş konusunda yaşanan gelişmelerden “ endişeli” olduğu iddia edildi.
“İngiliz Milletler Topluluğu’ndan” Kapalı Maraş Konusunda “Endişe”

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü Commonwealth üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirilen bir telekonferansa katıldığını ve kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda bilgi aktardığını yazdı.


Habere göre, toplantı sonrasında yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı bölge Maraş konusundaki kararlarına saygı duyulduğu belirtilirken, bu kararlara ters düşecek hiçbir uygulamanın yapılmaması gerektiği savunuldu.


Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması yönünde yeniden ifade edilen taahhüdüne destek belirtilen açıklamada, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğünün korunması”nın desteklendiği” belirtildi.

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