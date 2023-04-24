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İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Sudan'da şiddet olaylarının artması üzerine İngiliz diplomatlar ve ailelerinin başkent Hartum'dan tahliye edildiğini açıkladı.
İngiltere, Sudan'daki diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etti

Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, şiddet olaylarının ve elçilik personeline yönelik tehditlerin önemli ölçüde arttığı bir dönemde Sudan'daki İngiliz diplomatlar ve ailelerinin hızlı şekilde tahliyesini tamamladığını bildirdi.

Sunak, "Diplomatlarımızın kararlılığını ve bu zorlu operasyonu gerçekleştiren askeri personelin cesaretini takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Sudan'da akan kanı durdurmak ve ülkede kalan İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her yolu denemeye devam ettiklerini belirten Sunak, "Tarafları silahlarını bırakmaya ve sivillerin çatışma bölgelerini terk edebilmelerini sağlamak üzere derhal insani ateşkes uygulamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"En büyük önceliğimiz, İngiliz vatandaşlarının güvenliği"

Dışişleri Bakanı James Cleverly de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yabancı diplomatlara yönelik artan tehditler nedeniyle İngiltere'nin büyükelçilik personelini Sudan'dan tahliye ettiğini belirtti.

En büyük önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini vurgulayan Cleverly, "Sudan'da dökülen kanı durdurmaya yönelik uluslararası desteği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Ben Wallace da bu sabah İngiliz silahlı kuvvetlerinin, ABD, Fransa ve diğer müttefiklerle askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, artan tehditler nedeniyle İngiliz büyükelçiliği personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Hartum'dan tahliye edildiğini bildirdi.

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